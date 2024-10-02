США перехватили часть ракет, которые Иран запустил по Израилю, – Пентагон

Вечером 1 октября Иран запустил по меньшей мере 180 ракет по Израилю. К отражению атаки привлекались американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря.

Вероятно, они сбили значительную часть из 180 ракет. Об этом сообщает BBC.

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В США следили за ситуацией вокруг ракетной атаки по Израилю

О том, что войска США привлекались к отражению атаки Ирана заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, были перехвачены "многочисленные ракеты", запущенные в сторону Израиля.

Мы осуждаем этот возмутительный акт агрессии со стороны Ирана и призываем Иран прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его прокси-террористических группировок,

– сказал он.

Также Остин добавил, что гордится мастерством и храбростью войск США, которые "помогли спасти жизни от нападения Ирана и которые продолжают поддерживать оборону Израиля и предотвращать расширение конфликта или эскалации".

Министр обороны США заявил, что будет и в дальнейшем следить за ситуацией.

Также, как пишет Washington Post, ранее президент США Джо Байден дал поручение американским войскам помочь Израилю с отражением ракетной атаки.

А представитель Совета нацбезопасности Шон Саветт сообщал, что и Байден, и вице-президент Харрис отслеживали за ситуацией с этим массированным обстрелом. Известно, что было несколько попаданий в разных городах Израиля.