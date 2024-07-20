Израиль осуществляет мощные бомбардировки Йемена, – арабские СМИ

Издание Al Arabiya, принадлежащее Саудовской Аравии, сообщает о том, что Йемен находится под обстрелом. В сети распространяют кадры со взрывами.

В ночь на 19 июля дрон ударил вблизи консульства США в Тель-Авиве. В результате этого погиб один человек и 10 получили незначительные ранения. Ответственность за атаку взяли хуситы, которых поддерживает Иран. Израиль пообещал ответные удары. Через день после этого, во второй половине 20 июля в сети начали появляться сообщения о бомбардировке Йемена израильскими войсками.

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О чем пишут СМИ

Неназванные источники, на которые ссылается издание Al Arabiya, принадлежащее Саудовской Аравии, рассказали об ударе по подконтрольному хуситам району Эль-Худейды на западе Йемена. Они отмечают, что за атакой стоит Израиль, США и Британия. Под ударом оказались топливный склад и нефтеперерабатывающий завод в порту Эль-Худейда.

СМИ пишут, что для ударов по Йемену Израиль применил истребители пятого поколения F-35I Adir. В атаке могли участвовать 12 самолетов.

Телеканал Al Masirah, управляемый хуситами, также сообщил об авиаударах в портовом городе Ходейда на западе Йемена в субботу по нефтяным объектам, добавив, что есть погибшие раненые.

На распространяющихся в социальных сетях, изображениях, видно дым и пламя, поднимающиеся над местом удара.

Что происходит в городе Худейда: смотрите видео

: Худейда - четвертый по величине город Йемена. Второй в Йемене по важности после Адена порт на Красном море.

Огромный пожар на месте прилета в Худейде: смотрите видео

Пока Израиль не давал официальных комментариев по поводу атаки на Йемен. Если это подтвердится, то это будет первый удар Израиля по Йемену.