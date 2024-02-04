Сейчас оккупанты сосредоточились в обстрелах энергоинфраструктуры Украины в прифронтовых регионах. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Министерства энергетики Украины – Ярослав Демченков, передает 24 Канал.

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Россияне обстреливают прифронтовую энергоинфраструктуру Украины

Демченков отметил, что в этот отопительный сезон, можно увидеть, что не было массовых обстрелов энергоинфраструктуры Украины. Но враг в этих ударах сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах.

Там россияне уничтожают и объекты генерации, и распределения, и были попадания в угольные шахты, в систему газоснабжения,

– рассказал он.

Заместитель главы Минэнерго также подчеркнул, что украинские энергетики проводят работы для оценки последствий вражеских атак и экономических убытков, в частности, для энергетических компаний. В частности, в Минэнерго создали специальную рабочую группу, чтобы максимально быстро удовлетворить потребности компаний в энергооборудовании.

Напоследок Демченков отметил, что министерство усилило подготовку к устранению последствий атак противника по энергообъектам. Это произошло и благодаря полученному опыту после массированных российских ударов во время отопительного сезона прошлого года.

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