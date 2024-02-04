Наразі окупанти зосередилися в обстрілах енергоінфраструктури України у прифронтових регіонах. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник глави Міністерства енергетики України – Ярослав Демченков, передає 24 Канал.

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Росіяни обстрілюють прифронтову енергоінфраструктуру України

Демченков наголосив, що у цей опалювальний сезон, можна побачити, що не було масових обстрілів енергоінфраструктури України. Але ворог у цих ударах зосередився переважно на прифронтових регіонах.

Там росіяни знищують й об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти, в систему газопостачання,

– розповів він.

Заступник глави Міненерго також підкреслив, що українські енергетики проводять роботи для оцінення наслідків ворожих атак та економічних збитків, зокрема, для енергетичних компаній. Зокрема, у Міненерго створили спеціальну робочу групу, щоб максимально швидко задовольнити потреби компаній в енергообладнанні.

Наостанок Демченков зауважив, що міністерство посилило підготовку до усунення наслідків атак противника по енергооб'єктах. Це сталося й завдяки отриманому досвіду після масованих російських ударів під час опалювального сезону минулого року.

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