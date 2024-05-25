"Там стояла натовская техника": россияне выдают циничные версии удара по "Эпицентру" в Харькове

25 мая 2024, 21:40
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Когда днем оккупанты попали бомбами по строительному гипермаркету в Харькове, российские пропагандисты сразу признали этот удар. Правда, подали в своей безумной интерпретации.

Так, в России не могли нарадоваться попаданию по "Эпицентру". Целенаправленной атаке на мирних харьковчан агрессоры нашли циничное оправдание.

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Как враг "отбеливает" свои военные преступления

Итак, пока украинские чрезвычайники тушили масштабный пожар в гипермаркете, выносили тела погибших и спасали раненых, оккупанты из-за рубежа распространяли свою версию того же, что якобы "на самом деле" произошло в Харькове.

Так, все российские паблики единогласно заявили, что, мол, в "Эпицентре" не было тех по меньшей мере 200 гражданских харьковчан, которые пришли в субботний день в ТЦ по делам, а вместо этого, размещались натовская техника и боеприпасы.

Версия о якобы уничтоженном складе снарядов, который украинцы якобы хранили в ТЦ, – самая распространенная среди граждан страны – агрессорки.

Сообщая об обстреле Харькова, россияне откровенно насмехаются над гибелью мирных людей.

  • "В Харькове в результате нарушения техники безопасности при включении кондиционера уничтожено НАТОвскую технику и боеприпасы к ней", – так описал один из телеграмм-каналов трагедию в Харькове.
  • "Среди жилых домов, магазинов, рынков х*хл* прячут склад БК под прикрытием ТЦ и таких примеров десятки, если не сотни. Делайте выводы", –  написал так называемый военкор Владимир Разин, фактически призивая осуществлять и в дальнейшем подобные атаки на торговые центры Украины.

Официальный пропагандистский источник ТАСС тоже подхватил идею о пораженном складе боеприпасов в здании гипермаркета.

Что понапридумывали оккупанты об обстреле Харькова / Скриншоты

Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно

  • Около 16:06 с территории Белгородской области оккупанты выпустили два УМПБ Д-30 по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
  • В результате удара возник масштабный пожар, который было трудно потушить из-за наличия легковоспламеняющихся материалов в здании ТЦ.
  • По состоянию на 21:30 известно о 4 погибших и более 40 раненых. Количество жертв и пострадавших может расти.
  • На данный момент 16 человек также считаются пропавшими без вести.
  • По сообщению мэра города Игоря Терехова, в здании могло находиться более 200 посетителей.

Автор: Анастасія Колеснікова