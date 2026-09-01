Патрульная полиция Киева показала первые минуты спасения людей после атаки.

Как проходило спасение

Правоохранители Евгений Косянчук и Михаил Волошин оперативно прибыли на одно из мест, пострадавших в результате ночного авиаудара. На месте происшествия уже работали сотрудники ГСЧС.

Полицейские вместе со спасателями деблокировали и эвакуировали пострадавшего жителя. Его передали медицинским работникам.

Спасение пострадавшего мужчины: смотрите видео

Медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.

К сожалению, в результате очередной атаки россиян в городе, помимо раненых, есть и погибшие.

Напомним, что в Борисполе российский удар повредил 5-этажное здание, откуда спасатели эвакуировали 50 жильцов.

Всего в городе погибли 4 человека, еще 13 получили ранения. Также в Киеве в результате попадания по железнодорожному депо погибли 7 человек, а среди 12 жертв по всей стране есть гражданин Индии.