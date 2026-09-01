Патрульна поліція Києва показала перші хвилини порятунку людей після атаки.

Як проходив порятунок

Правоохоронці Євгеній Косянчук та Михайло Волошин оперативно прибули на одну з локацій, яка зазнала руйнувань внаслідок нічного повітряного удару. На місці події вже працювали співробітники ДСНС.

Поліцейські разом із рятувальниками деблокували та евакуювали постраждалого мешканця. Його передали медичним працівникам.

Порятунок постраждалого чоловіка: дивіться відео

Медики надають необхідну допомогу всім постраждалим.

На жаль, унаслідок чергової атаки росіян у місті, окрім травмованих, є й загиблі.

Нагадаємо, що у Борисполі російський удар пошкодив 5-поверхівку, звідки надзвичайники евакуювали 50 мешканців.

Загалом у місті загинули 4 людини, ще 13 зазнали поранень. Також у Києві через влучання по залізничному депо загинули 7 осіб, а серед 12 жертв по всій країні є громадянин Індії.