Дед закрыл внука собой: киевлянка из атакованной Россией 9-этажки рассказала, как выжила с семьей

Среди семей, которые выжили после удара по дому в Соломенском районе Киева 17 июня, Татьяна Романенко, ее отец Анатолий и сын 6-летний сын Егор. Женщина рассказала, как с родными пережили российский террор.

Татьяна заметила, что у всех уцелевших от атаки в то утро появился второй день рождения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УП. Жизнь".

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"Мне кажется, я сегодня могу попрощаться с жизнью"

Квартира Татьяны расположена на 4 этаже. Во время атаки она была дома с сыном и папой.

Сначала они прятались в коридоре, возле них прозвучало примерно 4 – 5 взрывов. Потом – решили попробовать поспать. Маленький Егор пошел в кровать к дедушке.

"Я уже была такая уставшая, что легла дремать. Перед тем отправила подруге голосовое сообщение и сказала: "Мне кажется, я сегодня могу попрощаться с жизнью". А она: "Ты что, дурочка, что ты такое говоришь?""" – вспомнила женщина.

Российская ракета семью застала в кроватях. Татьяна увидела вспышку, и на них посыпались куски стекла. В ее доме выбиты все окна и двери.

Мой отец закрыл внука собой и одеялом. Но все равно попало. Ребенку попало в голову, мне в голову, отцу тоже. Это маленькие повреждения, но когда видишь, что ребенок в крови – это очень трудно,

– рассказала женщина.

Отец Татьяны помогал спасали пострадавших

После прилета Анатолий вместе с другими жителями, пока не прибыла ГСЧС, пошел спасать людей из подъезда, который охватил огонь.

"Люди сами бросались спасать. Мой отец ходил вытаскивать тех, кто не мог выбраться. У нашего соседа на пятом этаже дверь заклинило – его вызволяли вместе", – добавила Татьяна.

Женщина рассказала, что дома все в стекле, а газа не будет еще месяц. Она добавила, что даже не было, чем покормить ребенка перед детсадом.

Это мой второй день рождения. И не только мой, но и моего папы, который полез в тот ад, где был пожар, моего сына, моих друзей, соседей, всех, кого я вчера видела,

– сказала женщина.