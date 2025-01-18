Почему в Киеве после сбития ракет есть серьезные разрушения: объяснение Воздушных сил

Россия утром 18 января атаковала Киев двумя баллистическими ракетами. В результате атаки есть масштабные разрушения, жертвы и пострадавшие.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина и "Украинской правде" объяснил, почему последствия последнего обстрела Киева настолько серьезные, передает 24 Канал.

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Почему последствия атаки на Киев такие серьезные

Во время утренней атаки Россия выпустила по Украине 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 2 атаковали Киев. Обе сбили.

"В Киеве обе ракеты были сбиты, это подтверждено средствами объективного контроля", – сказал Игнат.

Он объяснил, что баллистические ракеты трудно сбивать.

Из-за падения фрагментов баллистических ракет в Шевченковском районе города прямо в автомобилях и на пешеходных зонах погибли 4 человека, еще 3 – пострадали. Также повреждены жилые и административные здания, бизнес-центр, станция метро, магазин, водопровод и тому подобное.

Причиной таких масштабных последствий была взрывная волна и боевая работа. К тому же, по словам Игната, одна из ракет была сбита на довольно низкой высоте.

Фрагменты сбитой ракеты не могут раствориться в воздухе, поэтому последствия противовоздушного боя в такой местности, как густонаселенные города, к сожалению, случаются часто. Все, что сбивается в воздухе, обязательно упадет на землю, поэтому мы каждый раз просим граждан соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях,

– добавил представитель Воздушных сил.