Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна та "Українській правді" пояснив, чому наслідки останнього обстрілу Києва настільки серйозні, передає 24 Канал.

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Чому наслідки атаки на Київ такі серйозні

Під час ранкової атаки Росія випустила по Україні 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 2 атакували Київ. Обидві збили.

"У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об'єктивного контролю", – сказав Ігнат.

Він пояснив, що балістичні ракети важко збивати.

Через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста просто в автівках та на пішохідних зонах загинули 4 людини, ще 3 – постраждали. Також пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, бізнес-центр, станція метро, магазин, водогін тощо.

Причиною таких масштабних наслідків була вибухова хвиля та бойова робота. До того ж, за словами Ігната, одна з ракет була збита на доволі низькій висоті.

Фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі, тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто. Все, що збивається в повітрі, обов'язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях,

– додав речник Повітряних сил.