Минимум 4 района столицы получили серьезные разрушения. Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, добавив, что в Соломенском районе есть погибшие и раненые.

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Оккупанты уничтожили дом пенсионерки

Квартиру 87-летней местной жительницы Киева разрушила российская ракета. В общем, весь многоквартирный дом имеет серьезные повреждения. Пани Лилия со слезами на глазах рассказала об обстреле. В нем она обвиняет Россию и Владимира Путина, а за спасение благодарит украинских защитников.

Полностью все разгромили: окна, двери... Нам очень тяжело, но мы стараемся бороться. Спасибо ВСУ, что они за нас борются,

– сказала женщина.

В квартире, которую уничтожила Россия, Лиля прожила более 30 лет. Теперь ее жилья нет.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

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