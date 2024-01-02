Минимум 4 района столицы получили серьезные разрушения. Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, добавив, что в Соломенском районе есть погибшие и раненые.
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Оккупанты уничтожили дом пенсионерки
Квартиру 87-летней местной жительницы Киева разрушила российская ракета. В общем, весь многоквартирный дом имеет серьезные повреждения. Пани Лилия со слезами на глазах рассказала об обстреле. В нем она обвиняет Россию и Владимира Путина, а за спасение благодарит украинских защитников.
Полностью все разгромили: окна, двери... Нам очень тяжело, но мы стараемся бороться. Спасибо ВСУ, что они за нас борются,
– сказала женщина.
В квартире, которую уничтожила Россия, Лиля прожила более 30 лет. Теперь ее жилья нет.
Массированный удар по Киеву 2 января: актуальные новости
- Россияне начали свой обстрел еще с вечера. Сначала они волнами запускали "Шахеды", а после них – крылатые и аэробалистические ракеты. Эту атаку называют самым массовым ударом по столице. Враг целился в объекты инфраструктуры, центры связи, транспортные узлы.
- Удар врага пришелся на несколько районов. В частности, в Соломенском загорелась многоэтажка. Через огонь люди были заблокированы на этажах. Удалось эвакуировать более 130 человек, еще 33 – получили ранения. В других районах Киева горели автомобили, жилая застройка, обломки ракет падали на крыши многоэтажек, фиксировали проблемы с электроэнергией, водоснабжением.
- Впоследствии стало известно, что количество жертв из-за возгорания многоэтажного дома Соломенского района увеличилось. К сожалению, два человека погибли, еще 43 пострадали.
- В роддоме Киева роженицы вместе с младенцами были вынуждены прятаться в бомбоубежище. Некоторые женщины только восстанавливались после кесарева сечения, некоторые рожали. Однако в палатах не осталось никого, ведь от россиян можно ожидать всего. Так 29 декабря они повредили роддом в Днепре.