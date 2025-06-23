В Киеве и области выявили попадания на 6 локациях, падение обломков – на 25, – Воздушные силы
- В Киеве и области зафиксировали прямые попадания в 6 локациях и падение обломков на 25 локациях.
- Основной целью российской атаки был город Киев.
Основной целью российской атаки ночью 23 июня был город Киев. В самой столице и области зафиксировали как прямые попадания, так и падение обломков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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На скольких локациях в Киеве и области зафиксировано попадание
В Воздушных силах рассказали, что в Киеве и области были зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях. Кроме того, падения сбитых обломков обнаружили на 25 локациях в столице и регионе.
Украинские военные выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.
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К слову, Воздушные силы также рассказывали, что российская армия запустила по Украине ночью 23 июня 368 дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов и ракет типа "Искандер-М" / KN-23 и "Искандер-К". ПВО сбила 354 цели, включая 146 "Шахедов".