Нужно 2 –3 дня, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве, – нардеп Нагорняк

Для стабилизации электроснабжения в Киеве может понадобиться 2 – 3 дня. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию как можно быстрее.

Сейчас ситуация является непростой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий нардепа Сергея Нагорняка в телемарафоне.

Насколько сложной является ситуация со светом в Киеве?

По словам нардепа Сергея Нагорняка, ситуация в Киеве со светом остается сложной, поэтому к работе энергетиков надо отнестись с пониманием.

По крайней мере 2 – 3 суток нужно для того, чтобы энергетики стабилизировали ситуацию в городе Киеве и в городах-спутниках столицы Украины.

Более 40% жилых домов Киева остались без отопления