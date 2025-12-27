Нужно 2 –3 дня, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве, – нардеп Нагорняк
- Ситуация с электроснабжением в Киеве сложная и требует 2-3 дня для стабилизации.
- Энергетики работают над скорейшей стабилизацией ситуации.
Для стабилизации электроснабжения в Киеве может понадобиться 2 – 3 дня. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию как можно быстрее.
Сейчас ситуация является непростой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий нардепа Сергея Нагорняка в телемарафоне.
Смотрите также Обстрелы специально под морозы: Россия ударила по ТЭЦ и предприятиям добычи газа
Насколько сложной является ситуация со светом в Киеве?
По словам нардепа Сергея Нагорняка, ситуация в Киеве со светом остается сложной, поэтому к работе энергетиков надо отнестись с пониманием.
По крайней мере 2 – 3 суток нужно для того, чтобы энергетики стабилизировали ситуацию в городе Киеве и в городах-спутниках столицы Украины.
Более 40% жилых домов Киева остались без отопления
Масштабная атака оставила более 40% жилых домов Киева без отопления и обесточила часть города.
Организованы пункты несокрушимости для оказания помощи жителям. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.