Россия подвергла Киев террору: есть разрушения, есть пострадавшие

Киев вновь подвергся обстрелам со стороны России. К сожалению, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС и КМВА.

Каковы последствия атак на Киев

Утром 29 августа стало известно, что в Святошинском районе повреждены частные жилые дома и административное здание на территории частного сектора. Пожара не было.

К сожалению, есть двое пострадавших. Медики оказали помощь на месте.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

Ночью в этом районе в результате атаки произошел пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного дома. Пожарные оперативно его ликвидировали. Также разрушены перекрытия между квартирой и крышей.

️К счастью, жертв или пострадавших в результате этого происшествия нет.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

На фоне обстрелов Киева возможны изменения в движении автобусов.

Как отметили в КГВА, вечером и ночью было перекрыто движение на проспекте Берестейском и Житомирской трассе, поэтому автобусы №№ 36Тр, 37 могут курсировать по измененным маршрутам:

№ 36Тр – до просп. Академика Палладина;

№ 37 – по маршруту автобуса № 37А до спорткомплекса "Чайка", далее – ж/м "Западный".

Напомним, что вечером 28 августа на складах под Киевом прогремели взрывы. Погибли люди. Офис Генерального прокурора начал расследование не только по факту военного преступления России, но и в отношении возможной служебной халатности должностных лиц.