Капли становились льдом: в ГСЧС показали тушение пожара при -20 градусах

Ночью 3 февраля Россия массированно ударила по Киеву баллистикой и дронами. В результате ударов вспыхнул пожар на 16 этаже дома.

Пожарные ГСЧС ликвидировали пожар в многоэтажке при температуре воздуха -20 градусов. Как это происходило показал руководитель пресс-центра ГСЧС Павел Петров.

Смотрите также Россияне атаковали Киев дронами и ракетами: количество пострадавших снова возросло, есть повреждения

Как пожарные тушили возгорание в Киеве?

Россия массированно атаковала Украину в пик морозов. В столице в результате обстрела занялся 16 этаж дома. Поэтому ГСЧС пришлось ликвидировать пожар при экстремальной погоде.

Тушение пожара в 20-градусный мороз: смотрите видео

Как показал Петров, из-за мороза в -20 градусов вода из пожарных рукавов замерзала еще в воздухе. Она превращалась в лед до падения на землю с 16 этажа.

Какие последствия атаки на Киев?