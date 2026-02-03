Пожарные ГСЧС ликвидировали пожар в многоэтажке при температуре воздуха -20 градусов. Как это происходило показал руководитель пресс-центра ГСЧС Павел Петров.
Как пожарные тушили возгорание в Киеве?
Россия массированно атаковала Украину в пик морозов. В столице в результате обстрела занялся 16 этаж дома. Поэтому ГСЧС пришлось ликвидировать пожар при экстремальной погоде.
Тушение пожара в 20-градусный мороз: смотрите видео
Как показал Петров, из-за мороза в -20 градусов вода из пожарных рукавов замерзала еще в воздухе. Она превращалась в лед до падения на землю с 16 этажа.
Какие последствия атаки на Киев?
В Шевченковском районе Киева дрон повредил 22-этажный дом. В результате удара там возник пожар, а в стене здания образовалась дыра.
Кроме того, Россия повредила ТЭЦ, которая обеспечивала теплом Днепровский и Дарницкий районы столицы. Без отопления остались более 1 100 домов, по данным мэра Киева Кличко.
Как сообщили в ДТЭК, Россия осуществила самую масштабную атаку на украинскую энергетику с начала 2026 года. Враг ударил по энергообъектам в восьми областях Украины.