Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу у багатоповерхівці за температури повітря -20 градусів. Як це відбувалось показав керівник пресцентру ДСНС Павло Петров.

Як пожежники гасили займання у Києві?

Росія масовано атакувала Україну у пік морозів. У столиці внаслідок обстрілу зайнявся 16 поверх будинку. Через це ДСНС довелось ліквідувати пожежу за екстремальної погоди.

Гасіння пожежі у 20-градусний мороз: дивіться відео

Як показав Петров, через мороз у -20 градусів вода з пожежних рукавів замерзала ще у повітрі. Вона перетворювалась на кригу до падіння на землю з 16 поверху.

Які наслідки атаки на Київ?