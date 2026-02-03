Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу у багатоповерхівці за температури повітря -20 градусів. Як це відбувалось показав керівник пресцентру ДСНС Павло Петров.
Як пожежники гасили займання у Києві?
Росія масовано атакувала Україну у пік морозів. У столиці внаслідок обстрілу зайнявся 16 поверх будинку. Через це ДСНС довелось ліквідувати пожежу за екстремальної погоди.
Гасіння пожежі у 20-градусний мороз: дивіться відео
Як показав Петров, через мороз у -20 градусів вода з пожежних рукавів замерзала ще у повітрі. Вона перетворювалась на кригу до падіння на землю з 16 поверху.
Які наслідки атаки на Київ?
У Шевченківському районі Києва дрон пошкодив 22-поверховий будинок. Внаслідок удару там виникла пожежа, а у стіні будівлі утворилась діра.
Крім того, Росія пошкодила ТЕЦ, що забезпечувала теплом Дніпровський та Дарницький райони столиці. Без опалення залишилися понад 1 100 будинків, за даними мера Києва Кличка.
Як повідомили у ДТЕК, Росія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику з початку 2026 року. Ворог вдарив по енергооб'єктах у восьми областях України.