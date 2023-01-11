В разрушенном доме до сих пор осколки ракет: история киевлянина, у которого россияне убили жену

В результате российских обстрелов 31 декабря в Соломенском районе Киева погибла женщина. Трагическую историю журналистам рассказал ее муж.

В разрушенном доме семьи до сих пор осколки вражеских ракет. Сергей Кагарлыцкий делится, что все было хорошо, пока "русский мир" не пришел к ним на улицу.

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Трагическая история киевлянина Сергея Кагарлыцкого

42-летний Сергей Кагарлыцкий жил в спальном Соломенском районе Киева вместе с женой Ириной и 10-летним сыном. Днем 31 декабря женщина готовила на кухне еду. Тем временем Сергей с мальчиком смотрели телевизор.

Внезапно на улице прогремел взрыв. Российская ракета оборвала фасад дома семьи.

Сергей вспоминает, что, возможно, на время потерял сознание. Когда он открыл глаза, услышал, что сын кричит. Также мужчина увидел, что все развалилось, и кухни уже не было. Чудом киевлянину с мальчиком удалось выбраться наружу.

Потом я вернулся искать жену, чтобы отвезти ее к медикам, но мне сказали, что уже поздно, у нее нет сердцебиения,

– сказал Сергей.

Уцелела фотография со свадьбы / Фото AP

В своем разрушенном доме мужчина перебирает обломки оставшегося. В поврежденной гостиной семейные фотографии, в частности, и свадебная фотография 16-летней давности. Также есть металлические осколки ракет.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.



Киевлянин убирает в разрушенном россиянами доме / Фото AP

Кратко о последствиях ракетных обстрелов Киева 31 декабря