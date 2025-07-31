Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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Во время обстрела Киева пострадали полицейские
В результате обстрела Киева разрушения зафиксировали в четырех районах столицы – Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.
Повреждены жилые дома, учебные заведения, СТО и автомобили, а в Святошинском районе полностью разрушен подъезд многоэтажки.
Всего по Киеву более 30 раненых – среди них трое полицейских, которые ехали на вызов, они госпитализированы в больницу,
– сообщили в Нацполиции.
Также по состоянию на 08:00 известно о восьми погибших: шестерых в Святошинском районе, среди них ребенок, и двух в Соломенском.
Ночью российские войска атаковали Киев / Фото: Нацполиция
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Сейчас на местах работают спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы. Правоохранители документируют последствия преступления и оказывают психологическую помощь пострадавшим жителям.