Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Дивіться також Влучання у багатоповерхівку, пожежі, згорілі авто: жахливі кадри наслідків атаки на Київ

Під час обстрілу Києва постраждалі поліцейські

Внаслідок обстрілу Києва руйнування зафіксували в чотирьох районах столиці – Святошинському, Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському.

Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, СТО та автомобілі, а в Святошинському районі повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки.

Всього по Києву понад 30 поранених – серед них троє поліцейських, які їхали на виклик, їх госпіталізовано до лікарні,

– повідомили в Нацполіції.

Також станом на 08:00 відомо про вісім загиблих: шістьох у Святошинському районі, серед них дитина, та двох у Солом'янському.

Вночі російські війська атакували Київ / Фото: Нацполіція

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Наразі на місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. Правоохоронці документують наслідки злочину та надають психологічну допомогу постраждалим мешканцям.