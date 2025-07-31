Ночью четверга, 31 июля, российские военные в очередной раз массированно атаковали Киев. По состоянию на утро известно о 10 заявлениях о пропавших без вести.

Спасатели до сих пор разбирают завалы разрушенного дома. Детали рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

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Что известно о спасательной операции?

Во время ночной вражеской атаки больше всего пострадала украинская столица – в Святошинском районе наполовину уничтожен подъезд многоквартирного дома.

Спасательная операция там до сих пор продолжается. По предварительной информации, под завалами может находиться до 10 человек.

В частности, проводятся работы по деблокированию мужчины, которого зажало на первом этаже в бетонном своде. Вероятно, это было кухонное помещение.

Напомним, ночью противник запустил по Украине более 300 дронов и 8 ракет. В столице есть по меньшей мере 6 погибших, в частности 6-летний мальчик с мамой. "Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь", – отметил Владимир Зеленский.