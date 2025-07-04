Над Киевом сбили "Герберы" с камерами на подвесе: "Флеш" указал на тревожный момент
- Во время атаки на Киев 4 июля сбито несколько "Гербер" с камерами и модемами, что указывает на наличие ретранслятора рядом.
- Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил важность контроля ситуации профильными структурами.
Во время массированной атаки на Киев 4 июля удалось сбить несколько необычных "Гербер". Они имели камеры и модем, что означает наличие ретранслятора рядом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение специалиста в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергея "Флеша" Бескрестнова.
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Чем особенна комплектация "Гербер"
Отмечается, что сбитые "Герберы" имели камеры на подвесе, CRPA антенну и самое главное радио модем.
Такая конфигурация "Герберов" для нас не новость, они давно исследуют прифронтовые зоны. А вот "Гербера" в Киеве означает наличие где-то рядом радио ретранслятора,
– подчеркнул он.
"Флеш" заметил, что передача видео на 300 километров в Россию невозможна. Это нереально даже предположив, что сигнал транслируют на 100 километров в Беларусь. Строить MESH цепочку из ретрансляторов в Россию можно, но это рискованно и сложно.
Как выглядят детали "Гербер", которые атаковали Киев / фото "Флеша"
Бескрестнов попросил профильные структуры взять этот вопрос на контроль.
Заметим, что сейчас в "Шахеде", которым Россия атаковала Киев ночью, обнаружили китайские компоненты. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на соответствующих деталях.