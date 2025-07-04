Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис фахівця у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Дивіться також Занурює міста в темряву та блекаут: що за графітові бомби має Китай для знищення енергетики

Чим особлива комплектація "Гербер"

Зазначається, що збиті "Гербери" мали камери на підвісі, CRPA антену і найголовніше радіо модем.

Така конфігурація "Гербери" для нас не новина, вони давно досліджують прифронтові зони. А ось "Гербера" в Києві означає наявність десь поруч радіо ретранслятора,

– наголосив він.

"Флеш" зауважив, що передача відео на 300 кілометрів до Росії неможлива. Це нереально навіть припустивши, що сигнал транслюють на 100 кілометрів до Білорусі. Будувати MESH ланцюжок з ретрансляторів до Росії можна, але це ризиковано і складно.

Як виглядають деталі "Гербер", які атакували Київ / фото "Флеша"

Бескрестнов попросив профільні структури взяти це питання на контроль.

Зауважимо, що нині у "Шахеді", яким Росія атакувала Київ вночі, виявили китайські компоненти. Про це свідчить маркування підприємства-виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на відповідних деталях.