Как выглядит клиника на Оболони в Киеве после российского террора

В ночь на 5 января российский беспилотник попал в здание частной клиники в Оболонском районе Киева. Полиция документирует последствия удара, а по сети распространяются кадры поврежденного здания.

Россия в очередной раз ударила по гражданским в столице, унеся жизни человека. Вид атакованной больницы Киева собрал 24 Канал.

Как выглядит больница, которую обстреляла Россия?

По данным правоохранителей, во время очередного российского террора по Киеву произошло попадание вражеского беспилотника в частный медицинский центр в Оболонском районе. После удара в здании вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные ГСЧС.

Последствия удара вражеского БпЛА / Фото Yan Dobronosov, Telegraf, "Радио Свобода"

Как сообщил президент Зеленский, в медучреждении работал стационар. Там, к сожалению, погиб мужчина 1995 года рождения. Еще пострадали по меньшей мере 4 человека. Всего в больнице на момент атаки находились около 70 человек, сообщили в Оболонской РГА.

Накануне в медучреждении лечили пациентов, а сейчас из здания вывозят обломки и мусор.

Атакованное медучреждение в Киеве / Фото Прокуратуры, Нацполиции

Какие еще последствия ночных обстрелов?