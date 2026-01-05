Как выглядит клиника на Оболони в Киеве после российского террора
- В ночь на 5 января российский беспилотник попал в частную клинику в Оболонском районе.
- В результате атаки погиб мужчина, службы ликвидируют последствия удара.
В ночь на 5 января российский беспилотник попал в здание частной клиники в Оболонском районе Киева. Полиция документирует последствия удара, а по сети распространяются кадры поврежденного здания.
Россия в очередной раз ударила по гражданским в столице, унеся жизни человека. Вид атакованной больницы Киева собрал 24 Канал.
Смотрите также Там находились пациенты: в Киеве обломки влетели прямо в палату медучреждения
Как выглядит больница, которую обстреляла Россия?
По данным правоохранителей, во время очередного российского террора по Киеву произошло попадание вражеского беспилотника в частный медицинский центр в Оболонском районе. После удара в здании вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные ГСЧС.
Последствия удара вражеского БпЛА / Фото Yan Dobronosov, Telegraf, "Радио Свобода"
Как сообщил президент Зеленский, в медучреждении работал стационар. Там, к сожалению, погиб мужчина 1995 года рождения. Еще пострадали по меньшей мере 4 человека. Всего в больнице на момент атаки находились около 70 человек, сообщили в Оболонской РГА.
Больница на Оболони после удара: смотрите видео
Накануне в медучреждении лечили пациентов, а сейчас из здания вывозят обломки и мусор.
Кадры изнутри здания: смотрите видео
Атакованное медучреждение в Киеве / Фото Прокуратуры, Нацполиции
Какие еще последствия ночных обстрелов?
Под российской атакой также оказался Фастовский район Киевской области. Там в результате обстрела погиб человек. Есть повреждения частных и многоэтажного домов.
Кроме того, Россия ударила по энергетике. После атак в городе Славутич без света остались почти 8,5 тысяч семей. Обесточивание есть и в других областях.
В целом российские войска запустили по Украине более 170 воздушных целей. Большинство из них обезвредили силы ПВО.