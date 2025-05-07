"Шахед" попал в дом: киевлянка рассказала, как пережила обстрелы Киева с четырьмя детьми

Киевляне провели бессонную ночь 7 мая. Тревоги раздавались одна за другой, враг бил по столице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNICEF Ukraine.

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Семья с детьми пережила попадание "Шахеда" в дом в Киеве

От момента объявления тревоги до баллистического удара прошло всего несколько минут.

У Ирины четверо детей – 15-летнего Олега, 9-летнюю Марию, 4-летнюю Викторию и 4-месячного Давида. Ночью они спали не более двух часов.

Сначала был ракетный обстрел, а потом "Шахед" попал прямо в наш дом. У нас выбило окна и вынесло балкон. Слава Богу, мы с детьми в тот момент прятались. В нашем доме есть пострадавшие дети, их забрали в больницу с ожогами,

– поделилась женщина.

Ирина с младенцем / Фото UNICEF Ukraine

Она в стрессе и панике забыла взять еду для детей. Поэтому говорит: хорошо, что младший еще пьет молоко и его можно покормить в укрытии.

Когда они вернутся домой – неизвестно. Люди пережидали обстрел в убежище больницы возле своего дома.

"У нас в доме после обстрела сразу выключили электричество и газ. Был пожар сильный, и я боялся, что зацепит газовую трубу. Теперь будем ждать, пока включат свет, потому что дома холодно", – рассказал Олег.

В КГВА написали, что во время российских обстрелов Киева пострадали дети.

"В целом пока после дроновой атаки 2 погибших, 6 пострадавших. Среди пострадавших четверо – дети, из них трое – госпитализированы. Двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте. Также есть раненый в результате атаки баллистикой", – говорится в посте.