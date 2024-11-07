Два российских дрона упали в пределах столицы после массированной атаки России на Киев 7 ноября. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Национальную полицию Киева.

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Один из беспилотников приземлился на крышу частного домовладения, а другой – на пустыре неподалеку жилых зданий, однако они не взорвались.

Полиция обезвредила дроны, которые не сдетонировали / Фото Национальной полиции Киева

На место событий оперативно прибыли взрывотехники киевской полиции, которые обезвредили боевые части обоих дронов, предотвратив возможные разрушения и жертвы.

Обратите внимание! Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными. В случае обнаружения подозрительных предметов или взрывоопасных объектов, правоохранители призывают немедленно обращаться по номеру 102, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Правоохранители устранили опасность беспилотников, не взорвавшихся после атаки России на Киев / Фото Национальной полиции Киева

Атака на Киев 7 ноября: что известно