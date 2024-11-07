Два російські дрони впали в межах столиці після масованої атаки Росії на Київ 7 листопада. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію Києва.

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Один з безпілотників приземлився на дах приватного домоволодіння, а інший – на пустирі неподалік житлових будівель, проте вони не вибухнули.

Поліція знешкодила дрони, що не здетонували / Фото Національної поліції Києва

На місце подій оперативно прибули вибухотехніки київської поліції, які знешкодили бойові частини обох дронів, запобігши можливим руйнуванням і жертвам.

Зверніть увагу! Поліція нагадує громадянам про необхідність бути уважними та обережними. У разі виявлення підозрілих предметів або вибухонебезпечних об’єктів, правоохоронці закликають негайно звертатися за номером 102, щоб запобігти можливим трагедіям.

Правоохоронці усунули небезпеку безпілотників, що не вибухнули після атаки Росії на Київ / Фото Національної поліції Києва

Атака на Київ 7 листопада: що відомо