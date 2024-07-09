В Киеве спасатели нашли фото мальчика, тело которого вытащили из-под завалов: щемящие кадры

Российская армия 8 июля нанесла массированный удар по Киеву, попав в многоэтажку в Шевченковском районе. Во время разбора завалов спасатели нашли фото мальчика, тело которого ранее вытащили из-под разрушенных обломков дома.

Как оказалось, это было фото 10-летнего украинского каратиста Максима Симанюка. Мальчик проживал в доме в Сырце, который разрушили россияне атакой.

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Спасатели нашли фото 10-летнего Максима под завалами

В ГСЧС рассказали, что в Киеве спасатели во время разбора завалов нашли фотографии семьи мальчика, которого вместе с мамой нашли под завалами жилого дома в Шевченковском районе.



Спасатели нашли фото погибшего 10-летнего Максима в Киеве / Фото ГСЧС

Светлое детство: спорт, обучение, а возможно и первая любовь – у него отобрали все,

– отметили спасатели.



В живых в семье мальчика остался только отец / Фото ГСЧС

Журналисты телеканала "Киев" рассказали, что вместе с 10-летним мальчиком погибли также его сестренка Настя и их мама Зоряна. В живых остался только отец семейства – на момент атаки он не находился в доме, куда прилетела ракета.

Стоит отметить, что мальчик активно занимался каратэ и был спортсменом. Украинская федерация каратэ выразила искренние соболезнования отцу, а также клубу "Чемпион", где тренировался Максим, а также его тренеру.

К слову, стало известно, что вечером 9 июля спасатели завершили поисковую операцию в доме в Шевченковском районе. Удалось также деблокировать тело еще одной девушки.