В Киеве полностью разрушены или повреждены 3 трансформаторные подстанции ДТЭК

Россия 8 июля массированно атаковала Украину ракетами. В результате обстрелов в Киеве разрушены или повреждены трансформаторные подстанции ДТЭК.

Об этом сообщили в компании. Отметили, что энергетики уже работают на местах.

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В Киеве разрушены подстанции ДТЭК

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В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети,

– заявили в ДТЭК.

Также добавили, что энергетики уже работают на местах. В компании отметили, что большинство домов будет заживлено по резервным источникам в ближайшее время.

В Киеве разрушены подстанции / Фото ДТЭК

Заметим, что Россия целенаправленно нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Под завалами медучреждения могут быть люди, в частности, дети. Продолжается спасательная операция.

Уже известно, что в результате российской атаки в столице 8 июля погибли по меньшей мере 8 человек. Еще 25 – пострадали.