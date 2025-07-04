Меня так трясло, – киевлянка рассказала, как спасалась с семьей после прилета

Россияне 4 июля атаковали Украину рекордным количеством средств поражения. Обстрел продолжался всю ночь, в то время, когда мирные люди находились в своих домах.

Многие киевляне пострадали из-за того, что остались в домах. Как рассказал журналист 24 Канала Артур Зайонц, горожане сидели в коридоре, сегодня их квартиры серьезно повреждены.

Смотрите также В "Шахеде", которым Россия атаковала Киев ночью, обнаружили китайский компонент, – Сибига

Как люди спасались из своих домов

Киевлянка Мария в момент атаки также была дома. Вместе с семьей она перешла в коридор, слышала громкие взрывы. Ночью к ним в дверь постучал военный и сказал, чтобы они быстро собирали документы и бежали из квартиры, потому что одна из ракет не разорвалась, но это может произойти в любую минуту.

Мы сразу побежали в подвал. Когда были эти взрывы... это ужас. Такого еще не было. Я вся тряслась. Дочь говорила мне, чтобы я взяла себя в руки. Так мы это и пережили,

– вспомнила госпожа Мария.

Такие слова можно услышать от многих гражданских, которые пострадали в эту ночь. Россияне продолжают терроризировать мирное население. Сейчас всем пострадавшим оказывают первую помощь, фиксируют убытки и уголовные преступления России.

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что это был один из наиболее масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный. К тому же первые воздушные тревоги в наших городах и регионах начались почти одновременно.

В России цинично оправдались за атаку по столице. Там сообщили, что якобы поразили военные объекты и назвали это "ответом за террористические атаки Киева". Российские пропагандисты нафантазировали, что "высокоточные ракеты" якобы ударили по производствам дронов.