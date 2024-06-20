Враг атаковал Киевскую область "Шахедами": исчезал свет, возник пожар
Источник:Руслан Кравченко
Россия в ночь на 20 июня осуществила очередную атаку по Украине "Шахедами". Под обстрел попала, в частности, Киевская область.
К счастью, по словам председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не было. Пострадавших жителей в результате этой ночной атаки также нет.
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Обломками повреждены линии электропередач
В результате падения обломков "Шахедов" вблизи одного из населенных пунктов Киевской области возникло возгорание травяного настила. Спасатели уже ликвидировали этот пожар.
К сожалению, обломки беспилотников повредили линии электропередач Броварского района и оборудование одного из предприятий региона.
Все последствия атаки оперативно ликвидируются. Профильные службы продолжают свою работу,
– заверил Руслан Кравченко.
У ДТЭК отчитались, что уже в пять утра энергетикам удалось подключить примерно 5 250 домов по резервным источникам питания.
Делаем все возможное, чтобы до конца дня вернуть свет всем семьям Киевщины,
– говорят там.