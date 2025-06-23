Из-за повторного российского обстрела ранены двое спасателей ГСЧС
- Во время ликвидации последствий обстрелов в Белой Церкви россияне нанесли повторный удар по спасателям, ранив двух из них.
- В результате массированного удара по Киевской области погиб один человек, восемь получили ранения, пожар охватил двухэтажное здание отеля, эвакуированы тяжелобольные пациенты.
- Обстрел нанес ущерб жилым кварталам и промышленным объектам в Белоцерковском и Бучанском районах, в частности пострадал город Белая Церковь.
Во время ликвидации последствий ударов России ночью 23 июня враг совершил повторный обстрел. Из-за этого двое спасателей были ранены.
Повторный удар по спасателям россияне нанесли в Белой Церкви. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Враг специально обстрелял спасателей
В ночь на 23 июня Киевская область снова оказалась под прицелом российских войск. В результате массированного удара погиб один человек, еще восемь получили ранения.
Удар пришелся на жилые кварталы и промышленные объекты в Белоцерковском и Бучанском районах. Особенно пострадал город Белая Церковь.
Там, в момент эвакуации больных и тушения пожара, россияне нанесли повторный удар, ранив 2 спасателей.
Один из самых серьезных пожаров вспыхнул в двухэтажном здании отеля, где расположена частная клиника. Пламя охватило 1500 квадратных метров. Шестеро тяжелобольных пациентов были вовремя эвакуированы.
Также сообщается о возгорании в частном секторе. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.