Из-за повторного российского обстрела ранены двое спасателей ГСЧС

Во время ликвидации последствий ударов России ночью 23 июня враг совершил повторный обстрел. Из-за этого двое спасателей были ранены.

Повторный удар по спасателям россияне нанесли в Белой Церкви. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Враг специально обстрелял спасателей

В ночь на 23 июня Киевская область снова оказалась под прицелом российских войск. В результате массированного удара погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Удар пришелся на жилые кварталы и промышленные объекты в Белоцерковском и Бучанском районах. Особенно пострадал город Белая Церковь.

Там, в момент эвакуации больных и тушения пожара, россияне нанесли повторный удар, ранив 2 спасателей.

Один из самых серьезных пожаров вспыхнул в двухэтажном здании отеля, где расположена частная клиника. Пламя охватило 1500 квадратных метров. Шестеро тяжелобольных пациентов были вовремя эвакуированы.

Также сообщается о возгорании в частном секторе. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.