Тревога уже более 5 часов: каковы последствия массированной атаки на Киевщину

Враг ночью 10 июня массированно атакует Киев и область. Вследствие российских обстрелов есть повреждения.

Детали о последствиях атаки на Киевскую область 24 Канал рассказывает со ссылкой на Киевскую ОГА.

Обратите внимание Враг массированно атакует Киев: есть пострадавшие, пожары и разрушения

Что известно о последствиях обстрела Киевской области

По состоянию на 4:30 вражеская массированная воздушная атака на Киевскую область с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога в регионе уже более 5 часов.

В ОВА отметили, что сейчас последствия атаки зафиксировали в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области.

Враг атакует мирные населенные пункты. Повреждены частные дома, горят автомобили, – говорится в сообщении.

Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Напомним, ночью 10 июня россияне также массированно атаковали и Киев. Есть разрушения в 7 районах. К сожалению, пострадавших избежать не удалось.

Кроме того, враг обстрелял Одессу. Там в результате вражеского удара повреждены роддом, станция экстренной медицинской помощи и жилые дома. Есть жертва и несколько пострадавших.