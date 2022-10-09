Россияне на Херсонщине с самолета обстреляли колонну гражданских авто: детали жуткого преступления

Российские войска 7 октября из неустановленного самолета обстреляли колонну авто с гражданскими, которые стояли в очереди на понтонную переправу в Херсонской области. Погибли минимум пять человек.

Оккупанты прицельно ударили по микроавтобусу

Еще столько же получили ранения. Люди собирались переправляться на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста.

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По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте сделал выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере 5 человек и 5 получили ранения,

– сообщили в полиции.

Информацию об окончательном количестве погибших и пострадавших людей, повреждении гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливают.

Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными России законов и обычаев войны.

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Недавно всю страну всколыхнула новость об обстреле колонны гражданских авто в Запорожье. В результате удара погибли 30 человек, еще 88 получили ранения.

Ситуация в оккупированном Херсоне