Россия ударила по Константиновке в Донецкой области 3 КАБами: погиб человек, есть травмированные

Российская армия 6 октября в очередной раз нанесла удар по Константиновке в Донецкой области. В результате этого погиб человек.

Кроме этого в городе также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Что известно об обстреле Константиновки КАБами

Вадим Филашкин рассказал, что 6 октября днем россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы. Из-за этого повреждены 2 многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач.

1 человек погиб и 2 ранены – такие предварительные последствия ударов по Константиновке,

– написал руководитель Донецкой ОВА.

Кроме этого он показал последствия обстрела по городу. Там здания остались без окон, некоторые из них имеют черные пятна от огня.

Как выглядит Константиновка после российских атак / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина

Он отметил, что на месте работают органы власти и все ответственные службы.

Сколько раз за день враг обстрелял Константиновку

У Константиновской городской военной администрации также рассказали, что в течение дня враг прицельно наносил удары по всему городу, разрушая инфраструктуру и жилой сектор:

в 09:53 оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой. Повреждены 2 фасада многоквартирных домов, фасад станции скорой медицинской помощи, контактная линия, фрагмент железнодорожного пути, торговый павильон. Пострадавшие отсутствуют.

в 12:15 российский агрессор совершил обстрел авиационной ракетой, в результате чего повреждены 12 фасадов частных домов, хозяйственное помещение, линия электросети ДТЭК. Пострадавшие отсутствуют.

в 15:20 вражеские удары управляемыми авиационными бомбами отобрали жизнь у одного гражданского лица и ранили 2 гражданских лица. Повреждены 2 фасада многоквартирных домов, административное здание, фасад магазина, фасад помещения кафе, фасад помещения Укрпочты, фасад помещения "ПриватБанка", микроавтобус, линию электросети ДТЭК.

В горсовете призвали граждан позаботиться о своей безопасности, сохранить свою жизнь и жизнь родных, своевременно эвакуироваться.

Что говорят об атаках на город прокуроры

В Офисе генпрокурора рассказали, что, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры, начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны. В том числе и из-за обстрела Константиновки.

Три авиаудара, вероятно, КАБ-250 с УМПК ВС России нанесли по городу Константиновка. Во время движения автомобиля по одной из улиц несовместимые с жизнью травмы получил 48-летний горожанин. Еще двое жителей – 22-летний мужчина и женщина 31 года получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук,

– отметили прокуроры.

Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил страны-агрессора.