Россия обстреляла Краматорск: в городе произошел пожар в многоэтажке

Российская армия в ночь на 16 июля обстреляла Краматорск, что в Донецкой области. В результате в городе вспыхнул пожар в одной из многоэтажек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и "Радио Свобода".

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Что известно об обстреле Краматорска 16 июля?

Журналисты Общественного рассказали, что в Краматорске слышали серию взрывов поздно вечером 15 июля. После полуночи стало известно, что в городе есть повреждения после атаки.

Так, глава Краматорской МВА Александр Гончаренко рассказал изданию, что в результате обстрела, занялся пожар в многоэтажке. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Журналисты "Радио Свободы" добавили, что по Краматорску враг ударил "Шахедами". Один из беспилотников попал в многоэтажку, там горит квартира на 8 этаже. Информации о пострадавших нет.

Один из жителей многоэтажки рассказал, что "Шахед" попал прямо в его балкон. К счастью, сам он не пострадал, потому что не был в квартире на момент атаки.

Последствия атаки Краматорска ночью 16 июля / Видео "Радио Свободы"

На место уже прибыли спасатели. Кроме того, местные жители обнаруживают обломки вражеских "Шахедов", которые разлетелись рядом с местом атаки.

К слову, ранее Россия обстреливала Краматорск 7 июля из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Тогда в городе пострадало 3 человека, также было зафиксировано 4 попадания, повреждено не менее 25 объектов.