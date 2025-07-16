Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "Радіо Свободу".

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Що відомо про обстріл Краматорська 16 липня?

Журналісти Суспільного розповіли, що у Краматорську чули серію вибухів пізно ввечері 15 липня. Після опівночі стало відомо, що у місті є пошкодження після атаки.

Так, очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів виданню, що внаслідок обстрілу, зайнялася пожежа у багатоповерхівці. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Журналісти "Радіо Свободи" додали, що по Краматорську ворог вдарив "Шахедами". Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, там горить квартира на 8 поверсі. Інформації про потерпілих немає.

Один із жителів багатоповерхівки розповів, що "Шахед" влучив прямо у його балкон. На щастя, сам він не постраждав, бо не був у квартирі на момент атаки.

Наслідки атаки Краматорська вночі 16 липня / Відео "Радіо Свободи"

На місце вже прибули рятувальники. Окрім того, місцеві жителі виявляють уламки ворожих "Шахедів", які розлетілися поруч із місцем атаки.

До слова, раніше Росія обстрілювала Краматорськ 7 липня з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Тоді у місті постраждало 3 людей, також було зафіксовано 4 влучання, пошкоджено щонайменше 25 об'єктів.