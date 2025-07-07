Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду. Під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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У Краматорську чути вибухи

Міська військова адміністрація закликала людей терміново залишатись в укриттях та зберігати інформаційну тишу – не викладати фото чи відео вибухів у мережу. В регіоні наразі оголошена повітряна тривога, загроза ударів зберігається.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

До того ж, 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, 4 липня російська армія вдарила по Краматорську та влучила у цивільну інфраструктуру. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що внаслідок ворожого удару були поранені.