Пострадавшая девочка скончалась в больнице. Там она находилась в тяжелом состоянии.
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После обстрела Краматорска погибла 16-летняя девушка
Как рассказал глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко, в больнице скончалась 16-летняя девушка, раненная в результате обстрела Краматорска 29 апреля.
Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице,
– написал он.
Что известно о прошлом обстреле Краматорска
29 апреля российские террористы ударили по Краматорску. В результате этого были ранены два человека, среди них ребенок.
Позже стало известно, что были ранены женщина и ребенок 2006 года рождения. Тогда их с ожогами и в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Тогда россияне повредили 3 частных дома, один из которых разрушен полностью.
Краматорск страдает от обстрелов
- Россияне 18 марта обстреляли Краматорск, что в Донецкой области, кассетными боеприпасами. В результате атаки есть погибшие и раненые. Сначала было известно о по меньшей мере 2 погибших и 5 раненых. Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что количество раненых возросло до 10.
- Российские захватчики 14 марта ударили по центру Краматорска. Ракета попала в многоквартирные дома, где находились мирные люди.
- В результате атаки были повреждены 25 многоквартирных и один частный дом, детский сад, музей и здание Сбербанка, 2 авто.
- К сожалению, 9 человек получили ранения, один пострадавший скончался.