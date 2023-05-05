Постраждала дівчинка померла у лікарні. Там вона перебувала у важкому стані.

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Після обстрілу Краматорська загинула 16-річна дівчина

Як розповів очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, у лікарні померла 16-річна дівчина, яка була поранена внаслідок обстрілу Краматорська 29 квітня.

Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні,

– написав він.

Що відомо про попередній обстріл Краматорська

29 квітня російські терористи вдарили по Краматорську. Внаслідок цього було поранено двох людей, серед них дитина.

Згодом стало відомо, що було поранено жінку та дитину 2006 року народження. Тоді їх з опіками та у важкому стані доставили до лікарні.

Тоді росіяни пошкодили 3 приватні будинки, один з яких зруйновано вщент.

Краматорськ страждає від обстрілів