Оккупанты ударили по Краматорску из "Смерчей": пострадали частный сектор и спальные районы

Россияне почти без перерыва обстреливают Славянск и Краматорск. Враг в желании оккупировать Донбасс готов стереть их с лица земли.

Безумное наступление российских оккупантов на Донбасс продолжается. Благодаря весомому огневому превосходству враг захватил Лисичанск, но останавливаться на достигнутом россияне не собираются.

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Очередной обстрел Краматорска

Как сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, город снова оказался под огнем врага. Российские оккупанты не делали длинную паузу между обстрелами.

Есть прилеты по Краматорску, похоже снова на РСЗО. Выясняем последствия. Оставайтесь в укрытии!

– призвал после первых "прилетов".

Впоследствии мэр добавил, что снаряды врага прилетели в частные и многоквартирные дома, а также в школу. Теперь известно о раненой женщине,

Война России с Украиной: последние новости

Украинские герои устроили россиянам во временно оккупированном Мелитополе настоящий ад. Сначала они взорвали мост, через который враг возил боеприпасы, а затем нанесли мощный удар по военной базе россиян у аэродрома.

Президент Владимир Зеленский ответил на угрозы самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко. Он заверил, что нападение на Украину обернется бедой для всего белорусского народа.

Премьер-министр Австралии сообщил об очередном пакете военной помощи для ВСУ на сумму в 100 миллионов долларов. Наши воины получат боевые машины и другие средства для эффективного противодействия российским оккупантам.

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