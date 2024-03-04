Министр внутренних дел Игорь Клименко Очередное военное преступление России унесло жизни двух спасателей в Донецкой области. Они попали под повторный обстрел.

Смотрите также Самая страшная трагедия для Одессы: установлены все 12 человек погибших

Им было всего 29 и 31

Во время тушения пожара 4 марта в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По ним ударили ударным дроном.

Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, еще трое спасателей получили ранения. Игорь Клименко выразил соболезнования близким и родственникам погибших.

24 Канал присоединяется к соболезнованиям.

Россия ударила по пятиэтажке в Курахово