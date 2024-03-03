В воскресенье, 3 марта, россияне атаковали Курахово Донецкой области, в результате чего пострадали дети и взрослые. Об этом написал в своих соцсетях министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
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Какое количество раненых
Глава МВД сообщил о 16 раненых, среди которых есть 2 детей.
По состоянию на сейчас известно о 16 раненых людей, среди них 2 ребенка – 2006 и 2009 годов рождения. Повреждены более десятка многоквартирных домов,
– заявил Клименко.
Министр подтвердил информацию о том, что россияне ударили по городу Курахово авиабомбой. Оккупанты попали по пятиэтажному дому.
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин ранее сообщал, что всех раненых госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Что известно о российской атаке
Россия ударила по Курахово в обед. Под атакой оказался центр города.
Вадим Филашкин заявлял, что оккупанты повредили по меньшей мере 15 многоэтажек. На месте их преступления работали представители местной власти, полицейские и сотрудники ГСЧС.
Россия постоянно терроризирует Курахово
- В начале января 2024 года оккупанты ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово. Россияне уничтожили детский сад, школу, кафе и профилакторий, а также повредили немало многоэтажек.
- Ранее в сентябре прошлого года Россия обстреляла Курахово "Искандерами". Однако из ракет попала в двухэтажный жилой дом.
- Тогда пострадали 16 человек. Кроме того, получили повреждения многоквартирные дома, школа, 2 магазина, гаражи и машины.