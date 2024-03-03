В воскресенье, 3 марта, россияне атаковали Курахово Донецкой области, в результате чего пострадали дети и взрослые. Об этом написал в своих соцсетях министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Какое количество раненых

Глава МВД сообщил о 16 раненых, среди которых есть 2 детей.

По состоянию на сейчас известно о 16 раненых людей, среди них 2 ребенка – 2006 и 2009 годов рождения. Повреждены более десятка многоквартирных домов,

– заявил Клименко.

Министр подтвердил информацию о том, что россияне ударили по городу Курахово авиабомбой. Оккупанты попали по пятиэтажному дому.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин ранее сообщал, что всех раненых госпитализировали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Что известно о российской атаке

Россия ударила по Курахово в обед. Под атакой оказался центр города.

Вадим Филашкин заявлял, что оккупанты повредили по меньшей мере 15 многоэтажек. На месте их преступления работали представители местной власти, полицейские и сотрудники ГСЧС.

Россия постоянно терроризирует Курахово