Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Черговий воєнний злочин Росії забрав життя двох рятувальників у Донецькій області. Вони потрапили під повторний обстріл.
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Їм було всього 29 та 31
Під час гасіння пожежі 4 березня в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По них вдарили ударним дроном.
Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, ще троє рятувальників отримали поранення. Ігор Клименко висловив співчуття близьким та родичам загиблих.
Росія вдарила по пʼятиповерхівці у Кураховому
- У неділю, 3 березня, росіяни атакували Курахове Донецької області, внаслідок чого постраждали діти та дорослі. Про це написав у своїх соцмережах міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
- Глава МВС повідомив про 16 поранених, серед яких є 2 дітей. Міністр підтвердив інформацію про те, що росіяни вдарили по місту Курахове авіабомбою. Окупанти поцілили по пʼятиповерховому будинку.
- Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін раніше повідомляв, що всіх поранених ушпиталили. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.