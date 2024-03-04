Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Черговий воєнний злочин Росії забрав життя двох рятувальників у Донецькій області. Вони потрапили під повторний обстріл.

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Їм було всього 29 та 31

Під час гасіння пожежі 4 березня в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По них вдарили ударним дроном.

Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, ще троє рятувальників отримали поранення. Ігор Клименко висловив співчуття близьким та родичам загиблих.

24 Канал приєднується до співчуттів.

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