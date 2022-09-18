Чем ближе будет холод, тем больше россияне будут бить, – Ступак об обстреле инфраструктуры

На фоне провалов на фронте, российские оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры Украины. С приближением холодов они увеличат количество таких ракетных ударов.

Об этом 24 каналу сказал политический эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, оккупанты будут пытаться бить по нашей инфраструктуре именно ракетами.

Кстати Враг бьет по критической инфраструктуре и готовит диверсии: ВСУ просят украинцев подготовиться

Россияне все больше будут обстреливать инфраструктуру

Ступак отметил, что намерения россии все больше наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины являются стратегией террориста.

Это просто стратегия террориста. Даже не война, не захват. Их это уже не интересует. Цели, которые они себе ставили, "спецоперация", "денацификация" – это уже для них второстепенное, а может, и третьестепенное. Для них главное – уничтожить инфраструктуру,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, оккупанты очень сильно рассчитывают на морозы. В российском сегменте Интернета уже начали появляться ролики, в которых россияне пугают Европу холодом. Однако они очень сильно преувеличивают значение морозов.

Ступак отметил, что россияне делают многочисленные приготовления для того, чтобы сносить нашу инфраструктуру. Они получают разведданные, верифицируют все водозаборные станции, теплоцентрали и резервные подстанции. Делается это для того, чтобы можно было распланировать и систематически их уничтожать.

Чем ближе будут холода, тем систематичнее будут россияне бить по нашей инфраструктуре,

– заявил он.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что российские военные уже наносят ракетные удары, чтобы уничтожить нашу инфраструктуру.

Россия будет бить по инфраструктуре Украины, когда станет холоднее: смотрите видео

Ракеты будут единственным вариантом оккупантов

Ступак подчеркнул, что оккупанты будут пытаться бить только ракетами. Еще будут варианты каких-то диверсионных актов, но это очень маловероятно.

Я вижу, как работают наши правоохранители. Действительно, они уже под гребенку вычищают все возможное и невозможное. Контрразведка работает хорошо и МВД,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

И, заметил он, даже НАБУ и ГБР тоже включились в эту работу, несмотря на то, что специфика у них несколько иная. Но они работают ради единой цели и диверсантам будет очень трудно что-то сделать.

Поэтому, резюмировал Ступак, ракеты будут единственным вариантом россиян. Они будут запускать по несколько ракет одновременно, рассчитывая на то, что какое-то количество наше ПВО будет сбивать, а одна – две все-таки будут долетать.

Ракетные удары оккупантов по инфраструктуре: что известно

Вечером 11 сентября россияне ракетами ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Впоследствии в нескольких регионах сообщили о перебоях или полном отсутствии света. В частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и частично в Донецкой областях.

14 сентября российские оккупанты обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой.

Утром 17 сентября захватчики попали в тепловую электростанцию в городе Славянске. В результате удара вспыхнул пожар. Также повреждено оборудование на территории станции.

Украинцам следует быть готовыми к любому сценарию на случай исчезновения электроэнергии или отопления этой зимой. Ведь россияне бьют по критической инфраструктуре нашей страны. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что есть достаточно широкий спектр приборов и средств , которые могут пригодиться.

Смотрите больше – показали видео после обстрелов Славянской ТЭС: видео