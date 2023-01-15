Об этом в эфире 24 Канала заявила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, после удара около 16:00 14 января город и регион на несколько часов оказались без света.

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"В мэрии сообщили, что как только саперы дадут разрешение, ремонтники выедут на место все это чинить и переключать. После этих ракетных ударов были перебои с водой, теплом, но уже около 19:00 появилось электричество в некоторых районах Харькова", – рассказала корреспондентка.

По словам Анны Черненко, электричества работали на месте ударов до часу ночи, а уже сегодня, 15 января, в 8:30 весь регион был с электричеством.

Возможно, есть точечные участки, где еще идут переключения, но это небольшой процент. Воду в самом Харькове полностью дали по состоянию на 10:00,

– сообщила корреспондентка.

По данным Анны Черненко, из-за ударов россиян, 15 января в Харькове и области действуют аварийные графики отключения электроэнергии. Всю информацию Харьковоблэнерго предоставляет через официальные телеграмм-каналы.

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По ее данным, после ударов в Харькове не работало метро и наземный электротранспорт, но уже в 7:30 поезда подземки уехали.

"Сразу после перебоев в городе вводится параллельный дублирующий маршрут автобусов, который пытается перекрыть электротранспорт. Конечно, на его ввод нужно время, но потом транспорт работает, хотя и с большими интервалами, чем привыкли харьковчане", – пояснила корреспондентка.

Разрушение в области

Корреспондентка 24 Канала сообщила, что кроме областного центра, 14 января россияне наносили удары по населенным пунктам региона. Пострадали Волчанск, Змиевская громада, Купянский район.

Спасателям пришлось выезжать около десятка раз, чтобы проверять места обстрелов и разрушений. На этот раз обошлось без пожаров,

– рассказала корреспондентка.

По ее информации, что в результате обстрелов было разрушено промышленное предприятие и учебное заведение в Волчанске, информации о раненых в настоящее время нет.

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