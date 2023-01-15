Про це в ефірі 24 Каналу заявила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, після удару близько 16:00 14 січня місто та регіон на декілька годин опинилися без світла.

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"В мерії повідомили, що як тільки сапери дадуть дозвіл, ремонтники виїдуть на місце все це лагодити та перемикати. Після цих ракетних ударів були перебої з водою, теплом, але вже близько 19:00 з'явилась електрика в деяких районах Харкова", – розповіла кореспондентка.

За словами Анни Черненко, електрики працювали на місці ударів до першої години ночі, а вже сьогодні, 15 січня, о 8:30 весь регіон був з електрикою.

Можливо, є точкові ділянки, де ще йдуть перемикання, але це невеликий відсоток. Воду в самому Харкові стовідсотково дали станом на 10:00,

– повідомила кореспондентка.

За даними Анни Черненко, через удари росіян, 15 січня у Харкові та області діють аварійні графіки відключення електроенергії. Всю інформацію Харківобленерго надає через офіційні телеграм-канали.

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За її даними, після ударів в Харкові не працювало метро та наземний електротранспорт, але вже о 7:30 поїзди підземки поїхали.

"Відразу після перебоїв в місті вводиться паралельний дублюючий маршрут автобусів, який намагається перекрити електротранспорт. Звісно, на його введення потрібен час, але потім транспорт працює, хоча й з більшими інтервалами, ніж звикли харків'яни", – пояснила кореспондентка.

Руйнування в області

Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що крім обласного центру, 14 січня росіяни завдавали удари по населеним пунктам регіону. Постраждали Вовчанськ, Зміївська громада, Куп'янський район.

Рятувальникам довелося виїжджати близько десятка разів, щоб перевіряти місця обстрілів та руйнувань. Цього разу обійшлося без пожеж,

– розповіла кореспондентка.

За її інформацією, що у наслідку обстрілів було зруйноване промислове підприємство та навчальний заклад у Вовчанську, Інформації про поранених на цей час немає.

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