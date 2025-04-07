На месте удара России по Кривому Рогу отслужили панихиду по погибшим

В Кривом Роге на детской площадке, вблизи которой попала российская ракета, в понедельник, 7 апреля отслужили панихиду по погибшим. Сейчас известно о 20 жертвах, среди которых 9 детей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Криворожского РОА Евгения Ситниченко.

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Собрались, чтобы еще раз напомнить о преступлениях россиян

Панихиду по погибшим провели священники ПЦУ Кривого Рога и соседних общин Криворожского района.

Неприкрытый геноцид украинского народа совершает Россия на территории нашей страны, чуть ли не ежедневно убивая мирных жителей и жительниц в городах и селах... Горе и отчаяние близких людей невозможно постичь. Но все мы рядом и разделяем боль потери,

– написал Евгений Ситниченко.

Он добавил, что в этот день в городе семьи прощаются со своими близкими людьми, провожая их в последний путь. В частности, похоронят 9-летнего Германа Трипольца.

"Мы собрались здесь со священниками, чтобы еще раз и еще раз напомнить о преступлениях россиян, которые они творят на нашей земле. Мы будем молиться за всех погибших, в первую очередь – за нашими детишками, потому что чужих детей нет, все они дети Украины... У меня четверо детей, я не представляю, чтобы моего ребенка забрала война. Для меня лично это ужас и сожаление", – сказал протоиерей, благочинный Криворожского района ПЦУ Максим Крылач Общественному.

Панихида по убитым Россией в Кривом Роге / Фото Евгения Ситниченко

К панихиде присоединились свидетели удара и неравнодушные криворожане

К молитве присоединились неравнодушные криворожане, в частности Инна, которая была очевидицей удара. В тот день женщина вместе с мамой вышла посидеть на скамейке возле дома.

Вдруг раздался взрыв. Мама закричала. Это было страшно... Я пришла сюда, потому что очень сопереживаю. Это маленькие дети, это судьбы, жизни, которые не успели ничего почувствовать... Это большое горе,

– сказала Инна.

Еще одна женщина, учительница Наталья, рассказала, что также не могла не прийти на панихиду, ведь работает с детьми.

"Я работаю с детьми, я учительница... Очень больно, не знаю, как эту боль выразить. Хотелось посетить это место и как-то помолиться за тех детей, которые уже никогда и ничего не познают в этой жизни. Да и за взрослых тоже. Очень жаль родителей, я не знаю, как они будут с этим жить...", – сказала она.