Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка.

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Зібралися, аби ще раз нагадати про злочини росіян

Панахиду за загиблими провели священники ПЦУ Кривого Рогу та сусідніх громад Криворізького району.

Неприхований геноцид українського народу вчиняє Росія на території нашої країни, чи не щодня вбиваючи мирних мешканців і мешканок у містах та селах… Горе і розпач близьких людей неможливо осягнути. Але всі ми поруч і поділяємо біль втрати,

– написав Євген Ситниченко.

Він додав, що цього дня у місті родини прощаються зі своїми найближчими людьми, проводжаючи їх в останню путь. Зокрема, поховають 9-річного Германа Тріпольця.

"Ми зібралися тут зі священниками, аби ще раз і ще раз нагадати про злочини росіян, які вони творять на нашій землі. Ми будемо молитися за усіх загиблих, в першу чергу – за нашими діточками, бо чужих дітей немає, всі вони діти України... У мене четверо дітей, я не уявляю, щоб мою дитину забрала війна. Для мене особисто це жах і жаль", – сказав протоієрей, благочинний Криворізького району ПЦУ Максим Крилач Суспільному.

Панахида за вбитими Росією у Кривому Розі / Фото Євгена Ситниченка

До панахиди долучилися свідки удару та небайдужі криворіжці

До молитви долучилися небайдужі криворіжці, зокрема Інна, яка була очевидицею удару. Того дня жінка разом з мамою вийшла посидіти на лавці біля будинку.

Раптом пролунав вибух. Мама закричала. Це було страшно... Я прийшла сюди, бо дуже співпереживаю. Це маленькі діти, це долі, життя, які не встигли нічого відчути... Це велике горе,

– сказала Інна.

Ще одна жінка, вчителька Наталія, розповіла, що також не могла не прийти на панахиду, адже працює із дітьми.

"Я працюю з дітьми, я вчителька... Дуже боляче, не знаю, як цей біль висловити. Хотілося відвідати це місце і якось помолитися за тих дітей, які вже ніколи й нічого не пізнають у цьому житті. Та й за дорослих теж. Дуже шкода батьків, я не знаю, як вони будуть з цим жити...", – сказала вона.