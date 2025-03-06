Удар по Кривому Рогу: в больнице скончался 43-летний мужчина

Россия осуществила циничный удар по Кривому Рогу. Стало известно, что в реанимации скончался мужчина, который получил травмы в результате враждебных действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сергея Лысака, главы Днепропетровской ОВА.

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В больнице умер мужчина, пострадавший в результате атаки на Кривой Рог

Утром 6 марта Сергей Лысак сообщил, что в больнице умер мужчина, получивший ранения в результате ракетной атаки на Кривой Рог.

Известно, что мужчине было 43 года.

Александр Вилкул сообщил, что состояние мужчины было тяжелым. Медики всю ночь боролись за его жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью.

Так, количество жертв в результате российской атаки возросло до четырех.

Напомним, что поздно вечером 5 марта россияне обстреляли Кривой Рог. Известно, что пострадал 31 человек, среди них есть ребенок – 13-летняя девочка.

Добавим, что в пятницу, 7 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по жертвам вражеской атаки.